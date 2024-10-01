Телеканал RTVI
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Телеканал RTVI

321 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Леонид
    Т.е. за ранение вручают... Звезду Героя?Владимир Путин пр...
  • Иван Иванов
    гнать вон ВСЕХ-легальных и не легальных....иначе эта азиатская саранча сожрёт Россию....Они нам НЕ СООТЕЧЕСТВЕННИКИ....Госдума приняла в...
  • валерия
    Исполнять-то кто будет, а? Сколько буквочек написано, сколько бумаги  ( условной) переведено на всякие  законы. а воз...Госдума приняла в...

Глава Минобороны Украины подал прощение об увольнении своих заместителей

Глава Минобороны Украины подал прощение об увольнении своих заместителей

Умеров отметил, что подписал подписал представление в кабинет министров об увольнении заместителей министра обороны - Станислава Гайдера (переходит на должность руководителя Офиса министра), Александра Сергея, Юрия Джигира, Людмилы Дараган (государственного секретаря).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх