Глава Минобороны Украины подал прощение об увольнении своих заместителей

Умеров отметил, что подписал подписал представление в кабинет министров об увольнении заместителей министра обороны - Станислава Гайдера (переходит на должность руководителя Офиса министра), Александра Сергея, Юрия Джигира, Людмилы Дараган (государственного секретаря).
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