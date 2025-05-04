Майские каникулы и коммунальные счета: как сэкономить на услугах ЖКХ благодаря перерасчёту Ирина ВальковаМайские праздники — время, когда миллионы россиян покидают города, уезжая на дачи, к родственникам или отправляясь в короткий отпуск.
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