“Ходячие мертвецы: Мертвый город” вернется со вторым сезоном 4 мая AMC объявил...

“Ходячие мертвецы: Мертвый город” вернется со вторым сезоном 4 маяAMC объявила, что второй сезон сериала “Ходячие мертвецы: Мертвый город” (The Walking Dead: Dead City) с Лорен Кохэн и Джеффри Дином Морганом в главных ролях стартует 4 мая 2025 года.