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Тульские новости

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Тулячка предстанет перед судом за фиктивную регистрацию иностранцев

Тулячка предстанет перед судом за фиктивную регистрацию иностранцев

Следствие установило, что 40-летняя жительница посёлка Рождественский зарегистрировала у себя в квартире 6 иностранцев, не предоставив им фактического места проживания.

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