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  • Eduard
    Что и ожидалось! Почемунто у русских в крови воровство!А ЦБ предупреждал...
  • Виктор Тимошевский
    А я то думаю,что это у нас так возросло число БПЛА.А ту вот оно что,Михалыч. Дети кенгуру нам поставляли и беспилотни...Австралия добавил...
  • Maxim
    Ни один буржуй в здравом уме своих денег не бросит просто так, значит их кто-то заставил, вот на этого и заявить в ме...Вряд ли ему что-т...

Курс юаня резко вырос до 12,0387

Курс юаня резко вырос до 12,0387Торги на Мосбирже демонстрируют рост китайской валюты. К этой минуте курс юаня резко растет до 12,0387, прибавляя +1,59% В августе 2015 года из-за кризиса на фондовых рынках и сокращения импорта в США и ЕС Народный банк Китая допустил крупнейшую с 1994 года дневную девальвацию национальной валюты - на 1,99%: с 6,12 до 6,23 юаня за доллар.

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