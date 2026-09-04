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Эстонский политзаключённый Сергей Середенко вышел на свободу

Пра­во­за­щит­ник и рус­ский омбуд­смен Эсто­нии Сер­гей Сере­ден­ко вышел на сво­бо­ду, пол­но­стью отбыв назна­чен­ный судом срок.

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