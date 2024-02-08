Россиянам раскрыли способы распознать опасный QR-код

IT-эксперт Куценко: признаком опасного QR-кода может быть длинная ссылка Руководитель компонента R-Vision Endpoint в компании R-Vision Петр Куценко раскрыл россиянам способ распознать опасный QR-код, который злоумышленники сгенерировали для обмана пользователей.
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