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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ломаченко против Камбососа: все о турнире, когда, где смотреть и во сколько, кард, онлайн-трансляция на Sports.ru

12 мая в Перте (Австралия) пройдет вечер бокса, который возглавит поединок за вакантный титул IBF в легком весе между Василием Ломаченко и Джорджем Камбососом-младшим.

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