Свидетельства Электронной доски почета РТ вручили отличившимся жителям Черемшана

Фото предоставлено Гульсиры Шарифуллиной На молодежной площадке в Черемшане состоялся Фестиваль труда и доблести, приуроченный к Году воинской и трудовой доблести, объявленному Раисом Татарстана Рустамом Миннихановым.
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