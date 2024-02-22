Кремлев: физкультурный парад на Красной площади пройдет в августе 2024 года

В Москве в августе этого года на Красной площади состоится первый физкультурный парад. Об этом Telegram-каналу Shot сообщил президент Международной ассоциации бокса Умар Кремлев, предложивший прошлой осенью российскому лидеру Владимиру Путину возродить эту советскую традицию.