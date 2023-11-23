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Россия намерена проверять производства поставляемых из-за границы вин.

Россельхознадзор планирует проверять производства поставляемых из-за границы вин. Специалисты Россельхознадзора планируют выезжать на площадки с аудитом и оценивать технологию изготовления напитков, рассказали «Известиям» в Минсельхозе.

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