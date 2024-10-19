Жители России отдают больше всего денег при покупке авто Lada и Geely

В количественном выражении рынок легковых автомобилей в России увеличился на 61% в 2024 году.По данным аналитического агентства «Автостат», за девять месяцев 2024 года русские потратили 3,6 трлн рублей на приобретение новых легковых автомобилей, при этом наибольшие суммы направили на машины марок Lada и Geely.