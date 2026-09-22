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Татар-информ

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В Татарстане зарегистрировано более 114 тыс. китайских автомобилей

В Татарстане зарегистрировано более 114 тыс. китайских автомобилей

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ» В Татарстане на 1 июля 2026 года зарегистрировано 114,6 тыс.

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