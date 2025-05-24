Травматолог Ноябрьской ЦГБ обнаружил редкий вид рака у пациентки с переломом

Жительница Ноябрьска попала в больницу с подозрением на перелом левой руки после падения. Однако травматолог центральной городской больницы заподозрил у нее рак, сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения ЯНАО.
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