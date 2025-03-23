БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Арест мэра Стамбула: Реджеп Эрдоган ведёт Турцию к диктатуре

Арест мэра Стамбула: Реджеп Эрдоган ведёт Турцию к диктатуре

СОБЫТИЯ И КОММЕНТАРИИ Арест мэра Стамбула: Реджеп Эрдоган ведёт Турцию к диктатуре  20.03.2025 Накануне власти Турции задержали оппозиционного мэра Стамбула Экрема Имамоглу, что спровоцировало массовые протесты и беспорядки в крупнейших городах страны.

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