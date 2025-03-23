СОБЫТИЯ И КОММЕНТАРИИ Арест мэра Стамбула: Реджеп Эрдоган ведёт Турцию к диктатуре 20.03.2025 Накануне власти Турции задержали оппозиционного мэра Стамбула Экрема Имамоглу, что спровоцировало массовые протесты и беспорядки в крупнейших городах страны.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии