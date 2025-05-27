Идеальное лечение помогает подобрать цифровой двойник пациента

Нарушения движения, возникающие вследствие инсультов, остеоартрита, детского церебрального паралича, болезни Паркинсона, ампутаций, травм спинного или головного мозга, а также онкологических заболеваний, являются одной из ведущих причин инвалидности.
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