Тем временем кикбоксер Новоаннинской ДЮСШ готовится к 1/4🥊 Чемпионата и Первенства южного федерального округа по кикбоксингу.
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Тем временем кикбоксер Новоаннинской ДЮСШ готовится к 1/4🥊 Чемпионата и Первенства южного федерального округа по кикбоксингу.