В России создали алгоритм для раннего выявления нарушений кровообращения

В пресс-службе Санкт-Петербургского государственного университета аэрокосмического приборостроения (ГУАП) сообщили, что студентка вуза, Елизавета Симонова, разработала алгоритм, который анализирует состояние человека на основе гемодинамических показателей, таких как работа сердца, артериальное и…В пресс-службе Санкт-Петербургского государственного университета аэрокосмического приборостроения (ГУАП) сообщили, что студентка вуза, Елизавета Симонова, разработала алгоритм, который анализирует состояние человека на основе гемодинамических показателей, таких как работа сердца, артериальное и… Наука и техника — Рамблер/новостиRead More ​ ​ В пресс-службе Санкт-Петербургского государственного университета аэрокосмического приборостроения (ГУАП) сообщили, что студентка вуза, Елизавета Симонова, разработала алгоритм, который анализирует состояние человека на основе гемодинамических показателей, таких как работа сердца, артериальное и…В пресс-службе Санкт-Петербургского государственного университета аэрокосмического приборостроения (ГУАП) сообщили, что студентка вуза, Елизавета Симонова, разработала алгоритм, который анализирует состояние человека на основе гемодинамических показателей, таких как работа сердца, артериальное и… Наука и техника — Рамблер/новостиRead More ​ ​ .