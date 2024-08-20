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В России создали алгоритм для раннего выявления нарушений кровообращения

В России создали алгоритм для раннего выявления нарушений кровообращения

В пресс-службе Санкт-Петербургского государственного университета аэрокосмического приборостроения (ГУАП) сообщили, что студентка вуза, Елизавета Симонова, разработала алгоритм, который анализирует состояние человека на основе гемодинамических показателей, таких как работа сердца, артериальное и…В пресс-службе Санкт-Петербургского государственного университета аэрокосмического приборостроения (ГУАП) сообщили, что студентка вуза, Елизавета Симонова, разработала алгоритм, который анализирует состояние человека на основе гемодинамических показателей, таких как работа сердца, артериальное и…  Наука и техника — Рамблер/новостиRead More ​  ​ В пресс-службе Санкт-Петербургского государственного университета аэрокосмического приборостроения (ГУАП) сообщили, что студентка вуза, Елизавета Симонова, разработала алгоритм, который анализирует состояние человека на основе гемодинамических показателей, таких как работа сердца, артериальное и…В пресс-службе Санкт-Петербургского государственного университета аэрокосмического приборостроения (ГУАП) сообщили, что студентка вуза, Елизавета Симонова, разработала алгоритм, который анализирует состояние человека на основе гемодинамических показателей, таких как работа сердца, артериальное и…  Наука и техника — Рамблер/новостиRead More ​  ​  .

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