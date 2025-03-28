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Китай подтвердил свою неизменную позицию по украинскому вопросу

Китай подтвердил свою неизменную позицию по украинскому вопросу

Официальный представитель МИД Китая Го Цзякунь на брифинге подтвердил последовательную позицию Китая по вопросу Украины, отвечая на заявление президента России Владимира Путина о возможности временного управления на Украине под эгидой ООН.

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