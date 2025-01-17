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Сенатор Епифанова: сменившие гражданство пенсионеры могут лишиться выплат

Сенатор Епифанова: сменившие гражданство пенсионеры могут лишиться выплат

Пенсии от государства могут получать только граждане России.Пенсионеры из России могут лишиться пенсионных выплат навсегда, если сменят гражданство, заявил член Совета Федерации Ольга Епифанова («Справедливая Россия»), беседуя с журналистами «Газеты.

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