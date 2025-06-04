Минист Чечни Дудаев: Арег Щепихин задержан, а не похищен

Полиция Чечни проводит проверку в отношении блогера по пяти статьям уголовного кодекса.Министр Чеченской республики по нацполитике Ахмед Дудаев заявил, что Арег Щепихин на Ярославском вокзале был не похищен, а задержан полицией.