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Царьград

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Минист Чечни Дудаев: Арег Щепихин задержан, а не похищен

Минист Чечни Дудаев: Арег Щепихин задержан, а не похищен

Полиция Чечни проводит проверку в отношении блогера по пяти статьям уголовного кодекса.Министр Чеченской республики по нацполитике Ахмед Дудаев заявил, что Арег Щепихин на Ярославском вокзале был не похищен, а задержан полицией.

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