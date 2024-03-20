Mash: сына Вячеслава Зайцева вновь госпитализировали

Лечащегося от онкологии сына модельера Вячеслава Зайцева Егора вновь доставили в больницу. Как сообщает Telegram-канал Mash, ему потребовалось повторное переливание крови из-за прогрессирующего онкологического заболевания.
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