БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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  • алексей шакин
    пчелы против меда!? однако!!!!!!МИГРАНТЫ ВЗЯЛИСЬ ...
  • Александр Денисов
    Доводы в статье приведены разумные, но это все "голубые фантазии". Ну разве Хуйснуллина поставить искоренять им устро...МИГРАНТЫ ВЗЯЛИСЬ ...
  • Silver Kont
    А ты, чурка, пасть закрой и хвост прижми! Что, блядь, за своих влез, когда вас, сук черножопых, в Россию никто  и ник...МИГРАНТЫ ВЗЯЛИСЬ ...

МЕТАСТАЗЫ ЕЛЬЦИНА: ГЛОБАЛИСТЫ ПРОДОЛЖАЮТ РАЗРУШАТЬ РОССИЮ

МЕТАСТАЗЫ ЕЛЬЦИНА: ГЛОБАЛИСТЫ ПРОДОЛЖАЮТ РАЗРУШАТЬ РОССИЮ

ФОТО: YALCIN SONAT/SHUTTERSTOCK.COM АНДРЕЙ САМОХИН Концепция "Целей устойчивого развития" (ЦУР), под которой подписалась Россия, противоречит суверенному национальному развитию страны и уводит в сторону, противоположную её национальным задачам.

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