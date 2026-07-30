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Рожков интересен ЦСКА. В клубе думают над первым предложением по трансферу защитника «Рубина»

ЦСКА проявляет интерес к левому защитнику « Рубина » Илье Рожкову . Об этом сообщает «Чемпионат». 21-летний футболист находится в шорт-листе московского клуба.

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