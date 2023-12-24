Коллектор, позвонивший еврею, не только списал долг, но еще и остался должен

- Изя, ты помнишь, что при нагревании тело расширяется? - Да, и шо? - Значит я не толстая, я просто чертовски горячая! — Деда, а деда — а кто такие пранкеры, зацеперы и стритрейсеры? — В мое время, внучок, их называли дебилы! NАSА приняло решение — по окончании миссии на Марсе послать космический корабль и наСникерс.