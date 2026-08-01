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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Алонсо о допуске Мудрика: «Мы не ожидали получить такие отличные новости именно сейчас, но очень рады. Мудрик – особенный игрок, я наблюдал за его игрой в «Шахтере»

Главный тренер « Челси »  Хаби Алонсо высказался о снятии дисквалификации с  Михаила Мудрика . Вчера вингер лондонского клуба, который был отстранен от футбола с декабря 2024 года за нарушение антидопинговых правил, получил разрешение вернуться к соревнованиям.

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