Алонсо о допуске Мудрика: «Мы не ожидали получить такие отличные новости именно сейчас, но очень рады. Мудрик – особенный игрок, я наблюдал за его игрой в «Шахтере»

Главный тренер « Челси » Хаби Алонсо высказался о снятии дисквалификации с Михаила Мудрика . Вчера вингер лондонского клуба, который был отстранен от футбола с декабря 2024 года за нарушение антидопинговых правил, получил разрешение вернуться к соревнованиям.