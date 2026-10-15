В Самарской области электронное свидетельство о рождении ребёнка теперь принимают в общественном транспорте, МФЦ, музеях и медучреждениях, а для предъявления достаточно показать QR-код в приложении MAX.
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