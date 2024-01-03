«Рома» — «Аталанта». Прогноз на матч Серии А 7 января 2024 года с коэффициентом 1,66

Расклад и ставка на матч 19-го тура Серии А, который пройдет в Риме 7 января 2024 года. Соперники подходят к очной встрече в не самом идеальном состоянии: «Рома» хороша исключительно дома, а «Аталанта» слишком нестабильна.
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