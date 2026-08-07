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«Реал» после отказа Родри не будет покупать другого полузащитника. Моуринью планирует использовать Бернарду в центре поля

«Реал» не планирует выходить на трансферный рынок за новым центральным полузащитником после отказа хавбека « Манчестер Сити » Родри от перехода в мадридский клуб.

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