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Актриса Пересильд заявила, что учит дочерей принимать неидеальность людей

Актриса Пересильд заявила, что учит дочерей принимать неидеальность людей

Российская актриса Юлия Пересильд рассказала о воспитании двоих дочерей. Ее цитирует NEWS.ru. Секрет воспитания, по ее словам прост - она объясняет девочкам, к каким последствиям приведет тот или иной шаг, и позволяет сделать собственный выбор.

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