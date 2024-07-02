Актриса Пересильд заявила, что учит дочерей принимать неидеальность людей

Российская актриса Юлия Пересильд рассказала о воспитании двоих дочерей. Ее цитирует NEWS.ru. Секрет воспитания, по ее словам прост - она объясняет девочкам, к каким последствиям приведет тот или иной шаг, и позволяет сделать собственный выбор.