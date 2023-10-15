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Юсупов о последнем месте «Сочи»: «Боженька должен нам помочь – через работу, труд и какие‑то хорошие дела. До зимы точно будет турбулентность»

Юсупов о последнем месте «Сочи»: «Боженька должен нам помочь – через работу, труд и какие‑то хорошие дела. До зимы точно будет турбулентность»

После 11 туров клуб занимает 16‑е место в турнирной таблице Мир РПЛ с 6 очками.  «У нас многие говорят на каких‑то собраниях, мол, все, сейчас начнем выигрывать.

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