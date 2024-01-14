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Кормушка прикрыта)

Кормушка прикрыта)

Теперь только в переход. Арабы лишают бежавших артистов из России доходов в ОАЭ за дискредитацию нашей страны.

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Комментарии
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Gennady Sokolovsky
Хорошая новогодняя новость.
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17 час.
Vlad Nik
Отличный новогодний подарок Пугалкиным 👍🌲
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17 час.
Игорь Михайлович
интересно, почему они в польше не пасутся. там вроде русофобия веками является одной из главных фишек политической повестки, и наверное несложно будет монетизировать это своими кривляниями на сцене ))
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16 час.

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