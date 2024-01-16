Первый кроссовер и пикап в одной машине, с технологией автомобильной спутниковой связи, стал реальностью. Changan Qiyuan E07 готов к выходу

Официальные изображения нового полноприводного внедорожника Qiyuan E07 от Changan, ранее носившего кодовое название CD701, опубликованы китайским регулятором MIIT, что означает получение моделью одобрения на выход в стране.
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