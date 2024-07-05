Набиуллина анонсировала обсуждение повышения ключевой ставки

Она признала, что рост цен значительно отклонился от базового сценария Эльвира Набиуллина, председатель Центрального банка России, заявила, что на заседании совета директоров, которое состоится 26 июля, будет обсуждаться вопрос о повышении ключевой ставки.
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