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Затраты на строительство суперверфи под Кронштадтом могут составить 200 млрд рублей

Затраты на строительство суперверфи под Кронштадтом могут составить 200 млрд рублей

Федеральное агентство новостей Минпромторг считает, что затраты на сооружение верфи крупнотоннажного судостроения под Кронштадтом в 200 млрд рублей, сообщил РБК руководитель ведомства Виктор Евтухов на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

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