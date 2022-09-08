Затраты на строительство суперверфи под Кронштадтом могут составить 200 млрд рублей

Федеральное агентство новостей Минпромторг считает, что затраты на сооружение верфи крупнотоннажного судостроения под Кронштадтом в 200 млрд рублей, сообщил РБК руководитель ведомства Виктор Евтухов на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).