Под картиной Вермеера "Доярка" нашли подмалевок, удививший экспертов

Передовая технология сканирования позволила выявить два объекта, которые позже были закрашены на картине Иоганнеса Вермеера "Доярка" (1657–1658), что позволило по- новому взглянуть на художественный процесс голландского художника, пишет Art News.
Передовая технология сканирования позволила выявить два объекта, которые позже были закрашены на картине Иоганнеса Вермеера "Доярка" (1657–1658), что позволило по- новому взглянуть на художественный процесс голландского художника, пишет Art News.
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