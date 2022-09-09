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Под картиной Вермеера "Доярка" нашли подмалевок, удививший экспертов

Под картиной Вермеера "Доярка" нашли подмалевок, удививший экспертов

Передовая технология сканирования позволила выявить два объекта, которые позже были закрашены на картине Иоганнеса Вермеера "Доярка" (1657–1658), что позволило по- новому взглянуть на художественный процесс голландского художника, пишет Art News.

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