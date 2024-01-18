Константин Легостаев вспомнил, как Алла Пугачева организовала ему свидание

Автор песни “Под одним одеялом”, выпускник “Фабрики звезд-5” Константин Легостаев рассказал в новом выпуске YouTube-шоу «Фабрика звезд с Яной Чуриковой» о встрече, организованной ему Аллой Пугачевой 20 лет назад.