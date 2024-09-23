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Сакс: "план победы" Зеленского может привести к третьей мировой

Сакс: "план победы" Зеленского может привести к третьей мировой

REUTERS/Stringer Так называемый "план победы" лидера киевского режима Владимира Зеленского в случае его реализации может привести к третьей мировой войне.

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Комментарии
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Леонтий Букштейн
А почему &quot;декоммунизация&quot; Украины не включает отказ от безумных территориальных приобретений, свершившихся по воле деятелей КПСС типа Никиты Хрущева, уроженца той самой Украины? А, ну так это же невыгодно. Как в юморном выступлении - &quot;здесь играем,  здесь - не играем, а тут селедку заворачивали&quot;.
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