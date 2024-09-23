Сакс: "план победы" Зеленского может привести к третьей мировой

Леонтий Букштейн

А почему "декоммунизация" Украины не включает отказ от безумных территориальных приобретений, свершившихся по воле деятелей КПСС типа Никиты Хрущева, уроженца той самой Украины? А, ну так это же невыгодно. Как в юморном выступлении - "здесь играем, здесь - не играем, а тут селедку заворачивали".