Пригласила на свидание, а он не пришел: что известно о романе Бритни Спирс и принца Уильяма, который у них был в юности

У поп-звезды Бритни Спирс еще в юности был виртуальный роман с принцем Уильямом, который после смерти своей бабушки, королевы Елизаветы II, стал принцем Уэльским.
Популярные статьи
- Модный журналист Филипп Пурхашеми раскритиковал давление на дизайнеров и вспомнил судьбу Александра Маккуина
- Владимир Путин выразил соболезнования королю Карлу III в связи с кончиной королевы Елизаветы II
- Даня Милохин и другие тиктокеры уезжают в США в поисках новой аудитории: "Кто-то делает визы, кто-то уже там"
Свежие комментарии