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Пригласила на свидание, а он не пришел: что известно о романе Бритни Спирс и принца Уильяма, который у них был в юности

Пригласила на свидание, а он не пришел: что известно о романе Бритни Спирс и принца Уильяма, который у них был в юности

У поп-звезды Бритни Спирс еще в юности был виртуальный роман с принцем Уильямом, который после смерти своей бабушки, королевы Елизаветы II, стал принцем Уэльским.

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