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ОСТАНКИНСКИЕ ВЕДОМОСТИ

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Жители Останкинского смогут установить умный домофон «Электронного дома»

Пользователи «Электронного дома» из Останкинского района теперь могут оставлять заявки на установку умных видеодомофонов в своих домах, которые позволяют принимать видеозвонки на смартфоне, удаленно открывать дверь через приложение и выдавать коды для доступа в подъезд.

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