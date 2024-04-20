В Палестине заявили, что помощь США Израилю расширит масштабы войны

Официальный представитель палестинского лидера Махмуда Аббаса Набиль Абу Рудейна сообщил, что финансовая помощь Израилю со стороны Соединенных Штатов, одобренная Конгрессом, расширит масштабы конфликта в ближневосточном регионе.
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