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Онколог: четыре простых правила помогут снизить риск развития рака

Отказаться от вредных привычек, поддерживать здоровье организма и проходить профилактические осмотры для того, чтобы снизить риск развития рака, посоветовал врач-онколог онкоцентра Лапино-2 Эльхан Ибрагимов 28 ноября в интервью «Российской газете».

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