Xiaomi показала свой второй автомобиль — электрический кроссовер YU7

Намерения китайской компании Xiaomi расширить ассортимент выпускаемых электромобилей за счёт второй модели в 2025 году уже давно не являются секретом, и на этой неделе дизайн первого кроссовера марки стал достоянием общественности благодаря регистрации автопроизводителем соответствующих документов в базе данных китайских регуляторов.