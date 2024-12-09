Xiaomi показала свой второй автомобиль — электрический кроссовер YU7

Намерения китайской компании Xiaomi расширить ассортимент выпускаемых электромобилей за счёт второй модели в 2025 году уже давно не являются секретом, и на этой неделе дизайн первого кроссовера марки стал достоянием общественности благодаря регистрации автопроизводителем соответствующих документов в базе данных китайских регуляторов.
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