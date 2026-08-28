"Dark" Tanker Fleet Shatters Iran's Hormuz Stranglehold As Gulf Oil Exports Top Two-Thirds Of Pre-War Level Brent crude futures initially jumped overnight after The Wall Street Journal reported that President Trump has no interest in reviving the memorandum of understanding (interim peace deal) reached with Iran in June.
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