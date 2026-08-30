В каждой школе Севастополе разработали план укрытия при тревоге

Учреждения образования будут следить за состоянием укрытий в школах.Глава департамента образования и науки Севастополя Максим Кривонос обсудил с директорами школ организацию учебного процесса в 2026 году.
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