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Вести Севастополь

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В каждой школе Севастополе разработали план укрытия при тревоге

В каждой школе Севастополе разработали план укрытия при тревоге

Учреждения образования будут следить за состоянием укрытий в школах.Глава департамента образования и науки Севастополя Максим Кривонос обсудил с директорами школ организацию учебного процесса в 2026 году.

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