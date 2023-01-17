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Фильтрация по-балтийски

Фильтрация по-балтийски

Страны Балтии решили избавиться от русских и их культуры Виталий Лекомцев В Вильнюсе, Риге и Таллине решили подвергать россиян проверкам, заставляя их заполнять опросники, призванные выявлять отношение приезжих к насущным политическим вопросам.

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