Ностальгия по СССР? А оно вам надо? И так ли все было хорошо, как нам преподносят?

Виталий Кирпиченко

Вся беда в том, что многие ставят в вину социализма то, что было 100 лет назад в России, СССР, сравнивая с настоящим днём Европы и Америки... Лапотная, безграмотная Россия за 24 года после ВОСР прошла через войны, восстановление хозяйства, создала армию, ликвидировала повальную безграмотность, а в ВОВ разгромила в пух и прах фашистскую Европу во главе с Германией, потом опять восстановление страны, космос, наука... Вот только с трусиками да очередями были проблемы!