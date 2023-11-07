Стоит иметь ввиду, что вся история СССР была разной! Это 70 лет. И все это время уровень жизни был не один и тот же.
Ностальгия по СССР? А оно вам надо? И так ли все было хорошо, как нам преподносят?
Комментарии
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Виталий Кирпиченко
Вся беда в том, что многие ставят в вину социализма то, что было 100 лет назад в России, СССР, сравнивая с настоящим днём Европы и Америки... Лапотная, безграмотная Россия за 24 года после ВОСР прошла через войны, восстановление хозяйства, создала армию, ликвидировала повальную безграмотность, а в ВОВ разгромила в пух и прах фашистскую Европу во главе с Германией, потом опять восстановление страны, космос, наука... Вот только с трусиками да очередями были проблемы!
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2 д.
Т
Тихон
Скорее всего, автор работает на госдеп США.
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2 д.
СК
Сергей Крюков
ОН и не жил в СССР...ЕГО СЛОВА - по рассказам родственников...этим всё сказано...удод...
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2 д.
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