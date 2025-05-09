Сталинские репрессии — злой умысел или историческая неизбежность?

ВТ

Врам Тавризов

Насчет Тухачевского - (до расстрела в 1937 г замнаркома по вооружению РККА), после него -маршал Кулик, нарком по вооружению, расстрелян в 1953 г за плохие дела не уровня маршала. Вопрос к автору - почти все, что воюет на СВО, были плоды наших военных с 1932 по 1937 гг, начиная с катюш (при Тухачевском катюши успешно прошли полигоны, после 1937 г Кулик их похерил, дальнейшая их судьба - к 1941 г творцы катюш прорвались к Сталину и тот дал приказ еще раз пройти полигоны; на вопрос Сталина - Кулику, знал ли он о катюшах, ответ был - нет; конец истории простой как веник для Сталина - ЗА 2 НЕДЕЛИ до 22 июня Сталин подписал приказ о начале серийного выпуска Катюш; первые еще опытные 6 катюш участвовали в битве под Москвой и были уничтожены из-за угрозы окружения), ФАБов ( у нас в серию даже после полигонов не пошли, немецкие Хейнкели в 1944-1945гг такие бомбы использовали на фронте), БЭКов морских с натурными испытаниями по плавучим мишеням на базе торпедных катеров с радиоуправлением, безэкипажных танков (были сделаны для возможных уличных боев в Москве радиоуправляемые танкетки с кабельным подводом электроэнергии и управлением , числом 30000 штук),но они не понадобились и тд и тп Конечно, все было доведено по технике и технологиям того времени. У нас некоторые большие звезды до сих пор не знают, кто родители этого вида оружия, БЭКов, ФАБов. Кстати, армия СССР еще в 1972-1974 гг имела в войсках уже беспилотники самолетного типа наших ведущих фирм (Як, Ту), правда, для задач разведки. А уже ВС РФ не учли боевой опыт применения БПЛА США в войне с Ираком против Хуссейна и еще ближе - турецких Байрактаров в конфликте с Арменией. И тд и тп Все хорошее сегодня известно еще вчера. Кто не знает историю и успехи своей отрасли близорук и надолго. И еще про Тухачевского (расстрелян за заговор против Сталина в составе группу маршалов) и не в его защиту, а ради объективности. Он не взял Варшаву в конце похода нашей Конной армии только потому, что поляки имея танки и самолеты Антанты разогнали его конные части. После этого он говорил и что мог делал и много сделал для будущей войны моторов. что и показали немцы в начале войны.