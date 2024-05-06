Про уран и российские деньги

Alex Nемо

В США серьёзными аналитиками уже прогнозируется, что потенциальные последствия включают повышение цен на обогащенный уран на 20%, что скажется на атомных электростанциях и энергетических рынках по всему миру. А с учётом того что на 90 атомных станциях США используется исключительно российский уран - будут и другие проблемы. Российский уран США покупают не столько из-за дешевизны, сколько из-за качества. Уровень очистки российского урана от побочных примесей по сравнению с канадским значительно выше. А следовательно и снижаются риски возникновения аварийных ситуаций. Таким образом возвращаюсь к изначальному предложению: помочь желающим отказаться от российских ресурсов- запретить продажу в США, Францию и Британию.