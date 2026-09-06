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Украинская певица впала в депрессию на фоне скандала вокруг русского языка

Украинская певица впала в депрессию на фоне скандала вокруг русского языка

Украинская певица Настя Каменских временно приостановила свою профессиональную карьеру из-за эмоционального кризиса, вызванного скандалом вокруг использования русского языка и личными трудностями.

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